Juve - Leeds | ore decisive per la cessione di McKennie | si tratta sulla formula

Giornata chiave nella trattativa traper il trasferimento di McKennie. Colloqui aperti tra il club inglese e quello bianconero dopo l'offerta arrivata attraverso gli agenti, per entrare nella fase conclusiva dell'affare. I ...Weston McKennie è infatti corteggiato dalla Premier League, con ilin prima fila per il suo ... Da Pirlo ad Allegri , i tecnici che si sono susseguiti sulla panchina dellahanno apprezzato le ...

Gianluca Di Marzio ha rivelato che Juventus e Leeds avrebbero deciso di cambiare la formula di trasferimento per il possibile approdo in Inghilterra di Weston McKennie: "Da alcuni giorni Juventus e ...La Juventus, in attesa di definire il passaggio di Weston McKennie al Leeds, sarebbe già al lavoro per regalare il sostituo a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato Florian Plettenberg di Sky ...