Juve | la curiosa sfida di Milik a Marcel Jacobs | “Sei pronto?”

Felipe Melo come LeBron James . L'ex, Inter e Fiorentina è stato protagonista di una vicenda. In forza al Fluminense , il 39enne si è allenato con Dani Melo, suo figlio . Come il campione di basket dei Los Angeles Lakers, ...... invece, è l'occasione giusta, anche dopo la sconfitta dell'Inter e il pareggio trae Atalanta,... Come stai vivendo queste ore di attesa prima di Lazio - MilanMichela: 'Sonodi capire a ...

Così fan tutti: Sineddoche, Juventus Valori.it

La Juve fa sorridere i tifosi: la curiosa idea dopo la penalizzazione CalcioMercato.it

Grassani e le nuove accuse alla Juventus, la frecciata di Allegri: "Bella cravatta... Azzurra" TUTTO mercato WEB

Juventus, Allegri punge l'avvocato Grassani: "Bella la cravatta ... L'Interista

Sportitalia - Jacobelli: "Curiosa la mancanza di sanzioni per gli altri club. Per la Juve è solo il... Tutto Juve

La Juventus è ricordata e amata da tutti con la classica maglia bianconera, ma alle volte si è spinti davvero oltre con delle strane divise.I calciatori coinvolti nella manovra stipendi potrebbero cavarsela con un'ammenda ma è solo un'ipotesi: per Paolo Ziliani tutti saranno sanzionati ...