Judo | Capanni Dias stupisce tutti e sale sul podio nel Grand Prix di Almada! Nuovo record di precocità per l’azzurra

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si apre con il botto per l’Italla stagione 2023 del World Tour, grazie al fantastico exploit di Thauany Davidnella categoria femminile fino a 57 kg in occasione deldi Almada (in Portogallo). La romana classe 2003 ha compiuto una bella impresa alla seconda apparizione nel circuito maggiore, strappando un notevole terzo posto e diventando (all’età di 19 anni e 91 giorni) laka azzurra più giovane di sempre – uomini compresi – a salire sulin unha debuttato con un netto successo in 47? sull’abbordabile kazaka Dana Abdirova, per poi infliggere un ippon anche alla quotata polacca Julia Kowalczyk (bronzo mondiale 2019) in meno di un minuto e ...

