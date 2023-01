Jacques e Gabriella | il loro legame è fortissimo

(Di venerdì 27 gennaio 2023)di Monaco, 11 anni, a ogniuscita fanno sempre parlare di se stessi. Non solo perché sono i principini più divertenti di tutta Europa (tolti i piccoli Cambridge che, però, non si vedono mai), ma anche perché sono legatissimi tra. Un’unione incredibile che si manifesta a ogni evento. Il piccoloè sempre molto protettivo con la sorellina. Alla recente tradizionale festa di San Devota, a Montecarlo, il principino ha abbracciatonel momento dell’accensione del fuoco. La bambina è sempre molto impaurita quando l’incendio irrompe verso il cielo.con la principessa Charlene (Photo by PLS Pool/Getty Images) Leggi anche › ...

Una festa soprattutto per i bambini e soprattutto per i principini. Anche se questa volta spicca l'assenza di papà Alberto. Come dire: la salute della principessa sembra ok, ma ...Al festival ha preso parte anche il Principe Alberto, accompagnato dai gemellini. Embed from Getty Images

Il royal look del giorno. Gabriella in rosa, Jacques in montgomery: Il tenero abbraccio dei gemellini di... Io Donna

Jacques e Gabriella di Monaco al circo con papà Alberto Vanity Fair Italia

Charlene Wittstock, ritorno in pubblico coi figli Jacques e Gabriella di Monaco: a Santa Devota non poteva man OGGI

Charlene Wittstock, ritorno in pubblico coi figli Jacques e Gabriella ... OGGI

Principessa Charlene, polemiche per il primo video del 2023: quel dettaglio sui gemellini ilgazzettino.it

Gabriella e Jacques di Monaco, 11 anni, a ogni loro uscita fanno sempre parlare di se stessi. Alla recente tradizionale festa di San Devota, a Montecarlo, il principino ha abbracciato Gabriella nel mo ...Dopo l’assenza dello scorso anno, Charlene di Monaco ha partecipato ai festeggiamenti di Sainte Dévote del Principato ...