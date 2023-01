Ita | Mef sottoscrive lettera d' intenti con Lufthansa

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il Ministero dell'economia e delle Finanze ha sottoscritto lad'di DeutscheAG per acquisire una quota di minoranza di Ita Airways. Lo annuncia lo stesso Ministero precisando ...

Il pomeriggio del 18 gennaio Lufthansa ha inviato il «Memorandum of Understanding» al Mef, oggi azionista unico di Ita Airways. Nel documento che recava già la firma dell'azienda tedesca — come ...