Ita Airways | Il Mef sottoscrive la lettera d' intenti di Lufthansa

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Mef ha sottoscritto questo pomeriggio lad'di DeutscheAG per acquisire una quota di minoranza di Ita. Il documento è propedeutico per aprire la trattativa privata tra le parti. Il ministero sottolinea in una nota che non saranno diffusi altri dettagli sulla discussione in corso. (ITALPRESS).-foto ufficio stampa Ita

