Istanbul | la compagnia aerea gli perde i cani | la disperazione in aeroporto

Solidarietà social Il video, registrato da un testimone, è diventato virale e si sono moltiplicati i commenti a supporto dell'uomo. 'Solo chi di noi ama i nostri esseri a 4 zampe sa cosa si prova', '...Laaerea ha perso quattro cani passeggeri e il proprietario scoppia in lacrime, urla e si butta a terra disperato. E' successo all'aeroporto di, e le immagini, riprese da una ...

Brutta disavventura per un passeggero all'aeroporto di Istanbul. Convinto che la compagnia con la quale aveva volato in Turchia, avesse perso i quattro cani che viaggiavano con lui in stiva, il ...Dopo diverse ore di incertezza e disperazione, il passeggero è venuto a sapere che i suoi animali sono stati trovati in un aeroporto in Svizzera, dove il turista aveva fatto scalo ...