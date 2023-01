Israele-Palestina | nuova escalation

(Di venerdì 27 gennaio 2023). Notte di tensione dopo il raid israeliano a Jenin, che ha provocato la morte di nove palestinesi. Attacchi aerei a Gaza per rispondere al lancio di razzi dall’enclave palestinese.Crescemente la tensione tra. Dopo il raid israeliano a Jenin in Cisgiordania, dove sono morti 9

... 16enne palestinese uccisa sul terrazzo di casa durante scontri tra soldati israeliani e miliziani Al Jazeera denunciaall'Aja per la morte della giornalista Shireen Abu Akleh. Gli Usa: "...'pagherà il prezzo per il massacro di Jenin'. Lo ha detto il numero due di Hamas, e ... Lo afferma in una nota l'ambasciatrice diin Italia, Abeer Odeh. 'Per questo - aggiunge la ...

Tornano a piovere bombe sulla striscia di Gaza, colpita dai jet israeliani in risposta al lancio di alcuni razzi verso il sud di Israele. A riaccendere le tensioni è stata l’uccisione ieri di 10 ...Torna incandescente la situazione tra Israele e Territori palestinesi dopo gli scontri delle ultime ore costati la vita ad almeno nove persone. Venerdì mattina miliziani di Gaza hanno lanciato razzi ...