Ira e sussidi. La convergenza Ue-Usa passerà dalle materie prime

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Prove generali ditra Unione europea e Stati Uniti sulla questioneverdi. Stando a Bloomberg, che avrebbe parlato con gli addetti ai lavori, i partner transatlantici stanno discutendo i dettagli di una strategia sullecritiche – alla base delle tecnologie pulite, o cleantech – per consentire alle aziende europee di beneficiare degli incentivi statunitensi previsti dall’Inflation Reduction Act. Questo è il prosieguo delle aperture di dicembre, quando l’amministrazione di Joe Biden ha risposto alle preoccupazioni europee (e non solo) indicando che avrebbe adottato una definizione flessibile riguardo ai Paesi che hanno un accordo di libero scambio con gli Usa. L’Ue non ce l’ha, ma una futura collaborazione lungo le filiere dellecritiche potrebbe riempire questo ...

La partita europea per rispondere all' inflation reduction act (), il maxi piano di stimolo fiscale americano per combattere il caro prezzi, sta per entrare nel ...solo prestiti e nona fondo ...Tuttavia la strada del 'colpo su colpo' non e' quella giusta: Timmermans, Vestager e Dombrovskis alludono a unversione Ue, a una guerra dei(contro la quale si era gia' pronunciata ...

I giorni dell'Ira. Anche in Europa sussidi per far correre l’industria ... Formiche.net

La Germania apre ai fondi comuni per reagire al piano Usa di ... EuNews

Il premier tedesco Scholz propone fondi comuni Ue in risposta ai sussidi Usa RaiNews

Verso un IRA europeo RiEnergia

Global Watch: Speciale Geoeconomia n.132 ISPI

Bruxelles e Washington stanno lavorando su un accordo per estendere la portata delle sovvenzioni statunitensi per le tecnologie verdi.Estesa la norma che elimina svantaggi per il patrimonio delle banche in caso di cessioni rilevanti di npl. La regola è nel testo del Parlamento Ue su Basilea 3. Ecco le altre novità per gli istituti s ...