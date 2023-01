Ionut Radu | Inter Milan Concede Prestito a Auxerre

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Con Benoit Costil che abbandona Lille,è pronta a rispondere con un colpo di scena., portiere rumeno di 25 anni, arriverà presto in Borgogna. Come confermato dal Parisien e da noi stessi, il giocatore arriverà indall’, senza l’opzione d’acquisto, per aiutare il club a sopravvivere alla stagione corrente.è un giocatorenazionale, con due presenze nella nazionale, ed è atteso in questo martedì in Borgogna per sostenere le visite mediche. Domenica,, 19° in classifica, affronterà Montpellier, 15°, in una partita decisiva per la salvezza. È un momento cruciale per, un gioco di scacchi in cui ogni mossa può significare la vita o la morte. ...

Nuova risoluzione di contratto in casa Cremonese. Dopo quelle che hanno interessato Ionut Andrei Radu - poi trasferitosi via Inter in Francia, all'Auxerre - e di Gonzalo Escalante - passato, via Lazio ...