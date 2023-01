"Io mi candiderò in eterno ". La "minaccia" di Vincenzo De Luca

Io mi ricandiderò in, dipende dalla salute" . Per farlo però c'è bisogno di cambiare la legge regionale, e soprattutto del placet del Pd. Che ha già fatto trapelare di volerlo sostituire con ...Io mi ricandiderò in, dipende dalla salute" . Per farlo però c'è bisogno di cambiare la legge regionale, e soprattutto del placet del Pd. Che ha già fatto trapelare di volerlo sostituire con ...