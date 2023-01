(Di venerdì 27 gennaio 2023) Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Rafaela Pimenta lo starebbe già offrendo in Premier League. Entro il 30 giugno potrebbe essere l'olandese a salutare per ragioni di bilancio. ...

Simone, allenatore dell'Inter - Calciomercato.itSarà da valutare anche il futuro di Robin Gosens, uno dei più importanti investimenti fatti dalla società nelle ultime sessioni di mercato. L'...ha provato senza successo a inserire Dzeko e Lukaku ma la difesa toscana ha retto bene. Vi ... conquistata una rimessa dal fondo 47'rovesciata di Gosens in area su sponda di petto di ...

Prima GdS - Via mezza Inter: non c'è soltanto Inzaghi sotto esame Fcinternews.it

Inzaghi e mezza Inter nel mirino: Marotta fa piazza pulita CalcioMercato.it

Gazzetta su Correa: “Problema di testa, il linguaggio del corpo non mente. I tifosi sperano…” fcinter1908

Inter, Inzaghi re di Supercoppa come Lippi e Capello. Nonostante la profezia di Sacchi la Repubblica

La Gazzetta dello Sport - Via mezza Inter tuttosalernitana.com

“Via mezza Inter”. È il titolo con cui si apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, concentrata sul futuro della squadra nerazzurra. Non c’è soltanto Inzaghi sotto esame. Difesa da rifare, ...Quest'anno si rischia anche il piazzamento in Champions, e in tal caso Inzaghi dovrebbe andar via: l'esonero sarebbe assicurato ...