Inzaghi | «A parte il Napoli che fa un campionato a parte | siamo in cinque in pochi punti»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il tecnico dell’Inter, Simone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter tv alla vigilia della sfida dicontro la Cremonese in trasferta. L’Inter viene dalla sconfitta subita dadell’Empoli. “Fortunatamente si torna subito in campo, sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo l’ultimo match”. In Serie A nessuna squadra ha segnato tanto come l’Inter nel primo quarto d’ora di gioco. La squadra scende in campo con l’atteggiamento giusto. “Sì, è una nostra caratteristica, importante perché l’approccio è fondamentale. Solitamente riusciamo ad approcciare sempre bene i match, è una cosa che dobbiamo continuare a fare”. Ail, tutte le big hanno avuto un rendimento simile. Cosa servirà? “Più regolarità da ...

