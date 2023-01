“Invidio i giovani ucraini | con la guerra non hanno altra scelta che il fucile” – Ecco il provocatorio monologo che voglio farvi leggere

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nostalgia della, dei tempi e dei luoghi delle appartenenze nette, radicali. Passione retrospettiva per gli anni 70, invidia per i. Incastonato e amalgamato nella rappresentazione teatrale di Antigone, regista Gabriele Vacis, ildell’attore Lorenzo Tombesi, classe 1999, ha colpito straordinariamente il pubblico torinese. E ora sta cominciando a circolare nei social. Nella preparazione anche psicologica allo spettacolo Vacis aveva chiesto aiattori di rispondere ad alcune domande ispirate dalla tragedia di Sofocle. Tra le quali quella sui valori o i motivi per cui scegliere di sacrificare la vita, o di salvarla a tutti i costi. Lorenzo racconta di aver meditato ed esitato a lungo su questa domanda, e di aver poi avuto l’ispirazione e ...

... nessun dialogo aperto, non ce ne frega niente deie dei loro gusti da mezze calzette. "Ah, ... Pur amando il cinema ben più della letteratura non viper niente. Un perfezionista come te, ...È un grande riferimento per i, che in lui vedono le caratteristiche del talento. Ha ... Ma nonnulla dell'atletica, mi tengo stretta la grande qualità dei nostri tecnici e l'impegno ...

“Invidio i giovani ucraini: con la guerra non hanno altra scelta che il fucile” – Ecco il… Il Fatto Quotidiano

Le dinamiche dell'invidia – Perché è più facile demolirsi che ... Giovani Reporter

Tommaso Mazzanti dell’Antico Vinaio: «Fatturo 23 milioni l’anno con le mie schiacciate. Le critiche per la... Corriere della Sera

Quattro Ct e una ricetta: si vince coi giovani ilGiornale.it

FIGC FIGC

Antigone e i suoi fratelli. Il debutto, a Torino, dello spettacolo dei giovani diplomati alla Scuola per Attori dello Stabile ...La giovanissima attrice Ludovica Nasti affetta da una terribile malattia. Come sta la protagonista de L'amica geniale.