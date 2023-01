Intercettazioni | il penalista Lipera si schiera con Nordio | “Contro di lui polemiche assurde Vada avanti”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) «Leil ministro? Mi sembrano. Non ho mai sentito dire cose sbagliate da lui». Lo afferma in una video intervista all’AdnKronos l’avvocatocatanese Giuseppe. «– aggiunge – ha posto l’accento su questo problema dellee ha fatto benissimo. Negli anni, infatti, gli inquirenti hanno usato letelefoniche come prove – sottolinea, amico personale del compianto Enzo Tortora – quando invece sono soltanto uno spunto investigativo»., l’avvocatosta con: attacchi assurdi… Per il, che nella sua lunga carriera di legale ha difeso ...