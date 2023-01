Inter | Marotta | “Tornare alla Juventus? Sto bene qui Sogno di entrare in politica”

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Sono contento del percorso fatto. All’mi trovoe sono concentrato per contribuire a nuovi successi”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Beppe, in un’vista al Corriere della Sera in cui è stato punzecchiato su un possibile ritorno: “I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro. Per un dirigente che arriva dprovincia, le grandi squadre, come laprima e l’ora, rappresentano la realizzazione deldi bambino”. Quindi una rivelazione su un suo possibile approdo innei prossimi anni: ...