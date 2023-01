Inter | Inzaghi | «Grande voglia di rivalsa Sul Napoli…»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Le parole di Simone, allenatore dell’, alla vigilia della sfida contro la Cremonese. I dettagli Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Cremonese ed. PAROLE – «? Assolutamente sì, fortunatamente si torna subito in campo. Sono convinto che la mia squadra abbia tantissimadidopo il match con l’Empoli. Servirà più regolarità da parte di tutte. Il Napoli in questo momento sta facendo un campionato a parte, poi ci sono cinque squadre in pochissimi punti tra cui l’. Bisognerà cercare di essere più regolari guardando di partita in partita, perché giocando così spesso sarà necessario concentrarsi sul singolo match». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole di Simone, allenatore dell', alla vigilia della sfida contro la Cremonese. I dettagli Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Cremonese ed. ...Anche se Simonesta pensando di schierarlo come terzo di difesa, data l'assenza per squalifica di Skriniar., Darmian ora fa parte degli indispensabiliFra tutti i rinnovi a cui l'...

Inzaghi e mezza Inter nel mirino: Marotta fa piazza pulita CalcioMercato.it

Inter, Simone Inzaghi: "Grande voglia di rivalsa ma dovremo avere più regolarità" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, Inzaghi: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa. Il Napoli sta facendo un campionato a parte" TUTTO mercato WEB

Inter, Inzaghi: “Tantissima voglia di rivalsa. Spero di recuperare chi è fuori” fcinter1908

Siamo cinque squadre in pochissimi punti, bisognerà cercare di essere più regolari”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in un’intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia ...Darmian, lavorando in silenzio, ha conquistato i tifosi dell’Inter e la fiducia di Inzaghi Matteo Darmian. Quel giocatore in grado di fare la differenza. Quel giocatore da cui, forse, nemmeno te lo ...