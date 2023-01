(Di venerdì 27 gennaio 2023) Senza lo squalificato Milan Skriniar e con Brozovic e Handanovic out perché non ancora al top, domani a CremonaMartinez indosserà ladao dell'se tra i titolari non ci ...

Sul futuro del campione del mondo invece ci sono meno interrogativi: l'vuole farne un punto di riferimento e anche la prossima estate non lo lascerà partire, se non di fronte a un'offerta ...TOP: Okereke ha già segnato all'. Dzeko è il re delle trasferte FLOP: Chiriches potrebbe ... Mancini può andare in affanno RISCHIATUTTO: Prova aPellegriniUDINESE - VERONA lunedì ore 20:...

Inter da rilanciare Ci pensa capitan Lautaro. Se non c’è D’Ambrosio, la fascia è sua La Gazzetta dello Sport

Telenovela Skriniar, Tuttosport: "Inter in attesa del rilancio del Psg" TUTTO mercato WEB

Skriniar, beffa anche per il Psg “Una inglese offre di più e lui chiede il rilancio” fcinter1908

Inter, il Psg tenta Skriniar subito: offerta bassa QUOTIDIANO NAZIONALE