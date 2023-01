La rosea sembra suggerire, in modo velato ma non troppo, che fosse stato per l'sarebbe già in campo, ma che i consigli del preparatore hanno frenato il giocatore. La Gazzetta scrive: '.... Infortunati.(distrazione al soleo). Dalbert (lesione al crociato). Handanovic (risentimento al soleo). Squalificati. Barella (1). Skriniar (1). Diffidati. . JUVENTUS . Infortunati. ...

Inter: Brozovic ancora out, si fa curare dal preparatore del Milan e di Vlahovic Calciomercato.com

Inter, Brozovic non più intoccabile: lo scambio che fa felice Ausilio CalcioMercato.it

Brozovic e Lukaku, operazione recupero: a Inzaghi servono subito La Gazzetta dello Sport

Prima CdS - Inter, Skriniar fino a giugno. Il ko di Brozovic è molto pesante Fcinternews.it

Slitta ancora il rientro di Marcelo Brozovic in casa Inter. Non è pronto il centrocampista croato per la trasferta di Cremona, ulteriori conferme in merito sono arrivate dopo gli ultimi allenamenti ...Brozovic, ad oggi, non è più considerato un intoccabile e può lasciare l'Intera giugno. Ausilio valuta l'ipotesi di scambio con Kessie ...