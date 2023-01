Inter | all' asta il pallone del gol di Dimarco in Supercoppa

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il punto di domanda è diventato esclamativo. Dalla curiosità suscitata in tutti gli appassionati di calcio dalfinito nella teca a bordo campo dopo la rete di Federico, all'"...

...'asta "inversa" che ha decretato il tifoso a cui finirà il cimelio di Supercoppa. Probabilmente ... stravinto dall'sul Milan per 3 - 0. Dopo dieci minuti di gioco la scena descritta: l'arbitro ...Alcuni famosissimi come Arpad Weisz , allenatore dell'e del Bologna negli Anni 30, vincitore ... Per fortuna ebbe salva la vita Egri Erbstein , l'uomo che grazie'umanità di Ferruccio Novo, ...

Serie A - Marotta: "Tornare alla Juve Sto bene all'Inter" Eurosport IT

Marotta, no a Juve-bis: "È il passato, resto all'Inter" DAZN

Marotta: "Tornare alla Juventus All'Inter mi trovo bene, penso al presente" La Gazzetta dello Sport

L'Inter del futuro all'insegna della qualità: idea Firmino a parametro ... numero-diez.com

Firmino Inter, Marotta pensa all'ex obiettivo Juve! I dettagli Juventus News 24

ROMA - La prima giornata di ritorno si apre subito con un big match tra Napoli e Roma, le due squadre più in forma della Serie A. La formazione di ...La reazione del gruppo può guidare questa Inter a un pronto riscatto con la speranza di cancellare ... In carriera il tecnico piacentino ha sempre fatto meglio all’andata rispetto a quanto raccolto ...