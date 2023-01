Insulti antisemiti alla senatrice Liliana Segre | sono 20 gli indagati per diffamazione

Ma tutti, e sono una ventina, hanno espressoe minacce all'indirizzo della senatrice a vita ...diversi social media che tra ottobre e dicembre 2022 hanno pubblicato post e commenti. ...Venti persone sono state indagate a piede libero dai carabinieri della Sezione Indagini Telematiche del Nucleo Investigativo per glialla senatrice a vita Liliana Segre . Il reato contestato è diffamazione a mezzo web con l'aggravante della discriminazione etnica, razziale o religiosa.

Venti denunce per odio online contro Liliana Segre in seguito alla segnalazione effettuata dalla stessa senatrice a vita. Tra i denunciati, secondo quanto ...Venti persone sono state indagate a piede libero dai carabinieri della Sezione Indagini Telematiche del Nucleo Investigativo per gli insulti antisemiti alla senatrice a vita Liliana Segre. Il reato ...