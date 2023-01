(Di venerdì 27 gennaio 2023) Missiva al biografo Seewald, rivelata in Germania dal settimanale Focus: 'Benedetto XVI scrive che ad un certo punto i sonniferi non avrebbero più fatto il loro ...

Le dimissioni di Benedetto XVI nel 2013: "Non sono più adatto per esercitare in modo adeguato il ministero petrino" In essa, Ratzinger scrive che "l'mi ha accompagnato ininterrottamente ...Missiva al biografo Seewald, rivelata in Germania dal settimanale Focus: 'Benedetto XVI scrive che ad un certo punto i sonniferi non avrebbero più fatto il loro ...

La lettera di Ratzinger: «L’insonnia motivo centrale delle mie dimissioni» Corriere della Sera

"Insonnia motivo centrale delle mie dimissioni". Ratzinger, la lettera prima di morire QUOTIDIANO NAZIONALE

L'insonnia fu il "motivo centrale" delle dimissioni di Papa Benedetto XVI L'HuffPost

Insonnia, la melatonina crea dipendenza Donna Moderna

Il trolley si incastra tra i binari, 47enne muore travolto dal treno: il dramma a Roma termini Il Riformista

Il suo medico personale gli aveva poi prescritto «potenti rimedi» che gli avevano inizialmente permesso di assicurare il suo incarico, ma poi i sonniferi avrebbero raggiunti i loro limiti ...L’insonnia sofferta da Papa Benedetto XVI è stata il "motivo centrale" delle sue dimissioni nel 2013: lo ha rivelato lui stesso in una lettera inviata poche settimane prima della sua morte al suo ...