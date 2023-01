Insieme allo Scudetto | il Napoli di De Laurentiis può vincere anche la Champions League 2022-2023

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il rendimento deldi Aurelio Deè magnifico. In Italia, il club del presidente Dedomina la corsacon ben dodici punti di vantaggio sulle, si fa per dire, inseguitrici. Depuò esser ben orgoglioso del lavoro fatto fino ad oggi da mister Luciano Spalletti e da una squadra che ha praticamente già in tasca il tricolore. Nello sport così come nella vita tutto può succedere. Ma è estremamente improbabile che Milan, Inter, Roma e Lazio – non parliamo della Juventus – possano rovinare la festadi Deche già consulta il calendario per organizzare i festeggiamenti tra la fine di Aprile e l’inizio del mese di Maggio. Deè la sua truppa hanno creato una situazione inedita: il ...