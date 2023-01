Indagine Finanza su Milano | Tutto Quello che Devi Sapere

(Di venerdì 27 gennaio 2023)– Il Milan attraversa un periodo turbolento: una tempesta che si abbatte sia in campo che sul mercato, ma anche sul fronte societario. Ieri, infatti, la Guardia diha svolto una serie di perquisizioni nell’ambito di una inchiesta partita dopo l’esposto di Blue Skye Financial Partners, ex socio di minoranza del club ai tempi della presidenza Elliott, sulla vicenda di un pegno legato al fondo di Paul e Gordon Singer. Il fascicolo del pm diGiovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita. Ieri la Gdf ha perquisito gli uffici di alcuni professionisti coinvolti nella compravendita tra il fondo Elliott e RedBird. Il 4,27% di Blue Skye Project Redblack, ricordiamo, controllava il 100% di Rossoneri Sport Investment e a sua volta il 99,93% del Milan. ...

...Organizzata e il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Brescia della Guardia di, ... Si tratta dell'epilogo di un'svolta congiuntamente dalla Procura della Repubblica di Bergamo e ...Il 56% di coloro che hanno intenzione di acquistare una casa ha dichiarato di volere abitazioni di classe A , contro un 26% contrario e un 19% che non si pronuncia. È quanto è emerso da un'commissionata da Confindustria Assoimmobiliare a Swg. La maggioranza inoltre (55%) ha escluso di acquistare le case con valori energetici più bassi " quelli da E a G " anche in caso di ...

Indagine sulla vendita del Milan, la Guardia di Finanza acquisisce documenti RaiNews

Milan, inchiesta sulla vendita: la Guardia di finanza ha acquisito materiale Sky Sport

Calcio, indagine sulla vendita del Milan: la Guardia di Finanza acquisisce documenti Sky Tg24

Plusvalenze e controlli della finanza: dopo la Juventus nel mirino ci ... Money.it

Juve: dal Sassuolo all'Atalanta, i club “partner” al centro dell ... Calcio e Finanza

La maxi operazione delle fiamme gialle di Brescia, che ha portato in manette 43 persone tra Albania e Italia, tocca anche la nostra città ...Nell’inchiesta sulla gestione dell’accoglienza in cinque centri si ’sfilano’ i funzionari di Asp e prefettura. In udienza la procura ha ribadito la richiesta di processo per i vertici della cooperativ ...