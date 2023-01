Incidente tra Caronno e Saronno | moto a terra e telo bianco sull’asfalto | paura di prima mattina

Il Abbonati per leggere anche Leggi anchea Fonte Nuova in via Nomentana, si ribaltano con la Cinquecento: morti 5 ragazzii 17 e i 21 anni. Gravissimo un sestoCinque ragazzi, tutti di età compresai 17 e i 21 anni, sono morti dopo che la Fiat 500 su cui viaggiavano si è ribaltata . Un sesto ragazzo è in gravissime condizioni. Roma,a Fonte ...

Roma, incidente in via Nomentana: auto si ribalta, morti cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni. Un ferito in cod ilmessaggero.it

Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra due auto a Misilmeri: ferite due donne PalermoToday

Incidente via Emilia, si schianta contro l’autobus tra Forlimpopoli e Bertinoro: cinque feriti il Resto del Carlino

Maxi incidente a Vignate: donna resta incastrata tra le lamiere MilanoToday.it

Scontro tra tram e bus a due passi da Termini RomaToday

ROMA, 27/01/2023 – (Agenzia DIRE) Gravissimo incidente nella notte a Roma. Intorno alle ore 2.30, una Fiat 500 su cui viaggiavano ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c107b733-e7d1-8e45-e6b0-4c91469eb2 ...