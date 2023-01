Incidente nella notte | chi sono i 5 ragazzi morti a Fonte Nuova

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma – Il ritorno da una serata in compagnia per festeggiare il compleanno si è trasformato in una tragedia con cinque giovaninell’stradale avvenuto questa, alle porte di Roma (leggi qui). Le vittime, tutti giovani di, si chiamavano Paolo Valerio, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Flavia Troisi e Giulia Sclavo. Il ferito è Leonardo Chiapparelli, di Guidonia Montecelio, ricoverato in prognosi riservata. Sui social appaiono insieme sin da quando erano poco più che bambini. Flavia aveva appena compiuto 17 anni, mercoledì scorso. Con lei c’era Giulia, anche lei 17enne, morta subito dopo l’arrivo in ambulanza al Policlinico Umberto I. I tre, appassionati di calcio, avevano fatto anche alcune ...