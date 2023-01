Incidente mortale a Fonte Nuova | residenti furiosi | “Che fine hanno fatto dossi e controlli?”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) È una giornata tragica per Tor Lupara e dintorni. La morte di cinque ragazzi finiti contro un palo a bordo di una 500 poco dopo le 2 di oggi, non lascia indifferente nessuno. Dalle primissime ore di stamattina si sono scatenati i post sui social per testimoniare che qualcosa di grave era successo. Fino allasperato per il meglio, poi è arrivata come una tranvata la notizia che 5 ragazzi tra i 17 e i 21 anni sono morti in unstradale. Il ricordo di unanalogo avvenuto 6 anni fa In moltiurlato: “Un’altra volta”. La rabbia è tanta tra gli abitanti della località per i quali “si poteva evitare”. Un dolore fortissimo che riapre una ferita mai chiusa, quella provocata il 22 maggio del 2007 da unanalogo nel quale ...

