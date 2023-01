Incidente Fonte Nuova | si indaga per omicidio stradale Velocità elevata

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una strage di ragazzi, ancora sangue sulle strade della Capitale. L'nel quale hanno perso la vita poco prima delle tre di mattina di venerdì 27 gennaio cinque giovani ha scosso la città. La Fiat 500 bianca su cui viaggiavano in sei, percorreva la Nomentana all'altezza di. Poi lo schianto. e l'intervento di vigili del fuoco, 118, carabinieri della compagnia di Monterotondo e delle stazioni di Mentana e Nerola, competenti per territorio. E anche alcuni dei genitori dei ragazzi, accorsi sul luogo dell', all'altezza del civico 109, intersezione tra la strada provinciale che attraversa l'intero abitato die via IX Novembre, nella frazione di Tor Lupara, alle porte di Roma. Quattro di loro sono già morti all'arrivo dei soccorsi: Valerio Di Paolo, ...