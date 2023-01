Incidente a Roma | auto si ribalta | morti 5 giovani

(Di venerdì 27 gennaio 2023), 27 gen. (Adnkronos) - Gravissimostradale in via Nomentana a Fonte Nuova, vicino. Nello schianto sonocinquementre un sesto ragazzo, gravemente ferito, è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea. Le vittime sono tre ragazzi di 21 anni e due ragazze, di 17 e 16 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Dalle prime informazioni, una Fiat 500 con sei persone a bordo, si èta più volte forse a causa della velocità. Dai primi accertamenti non sono coinvolti altri mezzi. L'è avvenuto intorno alle 2.30 di questa notte. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Le indagini, al momento a carico di ignoti, sono state delegate ai carabinieri.

