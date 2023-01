Incidente a Fonte Nuova | l’ipotesi sull’alta velocità prima dello schianto | la strage di ragazzi in quel tratto 16 anni fa

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si fa stradadellaalta nell’stradale avvenuto questa notte alle porte di Roma, dove hanno perso la vita cinque giovani: Flavia Troisi, Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo. Stando ai primi accertamenti, chi era alla guida avrebbe percorso la strada a unamolto elevatadi perdere il controllo. L’auto, dai rilievi effettuati dai Carabinieri della Stazione di Mentana, di Nerola e dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, si è poi ribaltata andando controsu un palo della luce e poi contro un albero. La vettura è una Fiat 500 ed è della mamma di Valerio. Si presume, quindi, che il conducente fosse lui. Dopo il violento impatto, in 5 non ce l’hanno fatta, mentre un sesto componente del ...

Maria Caterina Gualaccini è la vicepreside, responsabile della succursale dell'Istituto 'Angelo Frammartino', la scuola diNuova frequentata dai sei ragazzi coinvolti nell'stradale ......intorno alle 2.30 aNuova su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell'auto e' stata trasportata all'ospedale sant'Andrea. Secondo una prima valutazione a causare l'...

Incidente a Fonte Nuova, a Roma: si ribalta una Fiat 500 nella notte, morti cinque ragazzi. Grave un 21enne Corriere Roma

Incidente a Roma, cinque ragazzi morti in via Nomentana a Fonte Nuova. Salvo il sesto passeggero, l'auto era … Repubblica Roma

Ragazzi morti in un incidente a Fonte Nuova: sulla stessa strada altre cinque giovani vittime Fanpage.it

Si ribalta un'auto vicino Roma, morti 5 ragazzi RaiNews

Chi sono le vittime dell'incidente a Fonte Nuova, a Roma: morti in cinque, tutti giovanissimi Corriere Roma

Sarà l'inchiesta a stabilire le cause dell'incidente e della morte dei cinque ragazzi avvenuta questa notte alla periferia di Roma. Il fatto è avvenuto ...Grave incidente questa notte alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, si è ribaltata per cause an ...