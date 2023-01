Incidente a Fonte Nuova a Roma | Fiat 500 si ribalta sulla Nomentana | morti cinque ragazzi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L'alle porte della Capitale. In sei500,le vittime: tredi 22 anni e due ragazze di 18 e 17, tutti di. Grave il sesto passeggero di 21 ...

L'alle porte della Capitale. In sei sulla 500, cinque le vittime: tre ragazzi di 22 anni e due ragazze di 18 e 17, tutti diNuova. Grave il sesto passeggero di 21 ...A rivelarlo, nel primo bollettino ufficiale diramato dal terribileavvenuto questa notte lungo la strada provinciale Nomentana , nel tratto urbano del Comune diNuova, sono i ...

Incidente a Fonte Nuova, a Roma: si ribalta una Fiat 500 nella notte, morti cinque ragazzi. Grave un 21enne, «Velocità troppo elevata» Corriere Roma

Incidente a Roma, cinque ragazzi morti in via Nomentana a Fonte Nuova. Salvo il sesto passeggero, l'auto era … Repubblica Roma

Alessio, Giulia, Flavia, Simone e Valerio: chi sono le vittime dello schianto sulla Nomentana RomaToday

Incidente Fonte Nuova, fiori dove hanno perso al vita i 5 ragazzi ilmessaggero.it

Incidente stradale alle porte di Roma, l'auto si ribalta: morti cinque ragazzi, in ospedale un sesto Virgilio Notizie

L'incidente a Fonte Nuova alle porte di Roma in cui sono morti 5 ragazzi è l'ennesima strage sulle strade. Un'ecatombe che nel 2022 ha visto aumentare sia il numero degli incidenti stradali sia quello ...La Fiat 500 viaggiava oltre i limiti di velocità. Disposta l'autopsia. La ricostruzione dei carabinieri Erano in sei su un'auto omologata per quattro e viaggiavano - parrebbe di poco - oltre il limite ...