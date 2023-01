Incidente a Fonte Nuova a Roma | chi erano i cinque amici legati per sempre - Cronaca - quotidiano net

E' quanto emerge dai dati dell'osservatorio dell'Asaps I cinque giovani che sono morti oggi nell'avvenuto aNuova, vicino a Roma , sono le ultime vittime delle stragi continue che si registrano sulle strade italiane. Sono 79, solo nei fine settimana, le persone che da inizio anno ......due della notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio aNuova, a nord - est di Roma. Cinque ragazzi sono morti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata più volte. Un grave...

Incidente a Roma, cinque ragazzi morti in via Nomentana a Fonte Nuova: avevano tra i 17 e i 21 anni. In codic… Repubblica Roma

Incidente a Fonte Nuova, a Roma: si ribalta una Fiat 500 nella notte, morti cinque ragazzi. Grave un 21enne Corriere Roma

Incidente stradale alle porte di Roma, l'auto si ribalta: morti cinque ragazzi, in ospedale un sesto Virgilio Notizie

Chi sono i cinque ragazzi morti nell'incidente della Nomentana RomaToday

Si ribalta un'auto vicino Roma, morti 5 ragazzi RaiNews

Stessa strada, stesso tragico destino. Sedici anni dopo, altri 5 giovani hanno perso la vita su via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova. Stavolta le vittime si chiamano Valerio ...Sono 73 le persone che hanno perso la vita in questo inizio 2023 in incidenti stradali avvenuti nel fine settimana: dati sempre più allarmanti ...