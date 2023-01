In corto per Chanel | in catsuit per Jean Paul Gaultier | da favola per Valentino

Leggi su amica

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La settimana parigina della Haute Couture primavera 2023 sta per concludersi. Ancora una volta ha portato con sé un universo fatto di vestiti da sogno destinati a poche elette. Che mettono in risalto la creatività dei designer e al tempo stesso sono una fonte d’ispirazione per chiunque si soffermi ad ammirarli. Soprattutto quando si parla di abiti da sposa. Nella vita di tutti i giorni il modo di vestire delle persone comuni è totalmente diverso dall’Alta Moda. Il giorno del matrimonio, però, è uno di quelli in cui il sogno è concesso. Attraverso la realizzazione di un abito prezioso e unico che rappresenti l’anima più romantica di chi lo indossa. La sposa insulla passerella Haute Couture primavera 2023 di. Haute Couture primavera 2023: volumi XL e forme flamboyant Sulle passerelle della Haute Couture primavera 2023 sono apparsi abiti ...