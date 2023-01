In casa con la droga e 7500 euro | 37enne in carcere

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOrta di Atella (Ce) – Unè finito in manette ad Orta di Atella (Caserta) perchè sorpreso indai carabinieri con diverse dosi diin contanti ritenuti provento dello spaccio. Il blitz dei carabinieri è scattato dopo un breve servizio di osservazione che ha permesso di constatare il via vai di clienti adel; una volta dentro, i militari, con l’ausilio dei cani del Nucleo Cinofili di Sarno (Salerno), hanno rinvenuto 64 grammi di stupefacente e l’ingente somma in contanti, oltre a bilancini per pesare la. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto nelnapoletano di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.