Il Valencia “tocca il fondo” | le accuse della stampa a Gattuso

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) E’ un momento da dimenticare in casa, il club non vince da quattro partite in Liga e la posizione di classifica è preoccupante. La zona retrocessione è distante appena tre punti e la squadra dirischia di sprofondare. Nell’ultima partita è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa del Re, la gara contro l’Atlhetic Bilbao si è conclusa sul risultato di 1-3. Sono arrivate pesanti critiche anche nei confronti di. Il commento di El Pais è duro: “ilperde in casa, condannato d’ora in poi a girovagare per il campionato con quasi nessun incentivo se non quello di invertire il declino, con il quale flirta pericolosamente. Battuta d’arresto per, affaticato nella lotta con Singapore (la presidenza del club è di Singapore, ndr) per ottenere rinforzi prima ...