(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nino Cartabellotta (Gimbe) ci spiega come la bozza Calderolirerà un fenomeno che già adesso penalizza i cittadini meridionali, che per curarsi si devono spostare

Lavoro, Economia,Prima Pagina Safilo Longarone. Segreterie regionali Filctem Cgil - Femca ... Oggi avremmo dovuto discutere del futuro industrialestabilimenti della Safilo in Veneto, ......Settembre 2022 RMS Autori - Marco Cesati Cassin presenta 'Non siamo qui per caso' 19 Luglio 2013- Azione Ncc: 'Per il ponte del 2 giugno tutti i 2.200 Ncc prenotati, ma rischio festa...

Turismo: i 26 punti del PD Riccione ChiamamiCittà

Il turismo degli ospedali costa un miliardo l'anno alle regioni del Sud. E con l'Autonomia sarà peggio L'HuffPost

Il turismo torna al centro dell'interesse degli italiani AGI - Agenzia Italia

Turismo in Italia: in ripresa il mercato dei Viaggi, trainato dall'online Help Consumatori

Turismo radici: D'Amario incontra Maxi Manzo Regione Abruzzo

E’ questo uno degli asset sui quali si muoverà sul mercato italiano ... Nei prossimi mesi di febbraio e marzo l’Ente per il Turismo organizzerà tre workshop: a Venezia (2 febbraio), Bologna (23 ...Si è svolta alla Farnesina la prima riunione del Comitato per il Made in Italy nel Mondo Cimim, organismo istituito dal Governo ...