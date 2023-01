Il tocco di Midas… per la tua casa in rendita

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dubai, 27 gennaio 2023. Federico Sanna e Marco Piras sono due giovani sardi DOC – rispettivamente 28 e 22 anni – che dal 2021 hanno lanciato il business degli affitti brevi, permettendo al proprietario di un immobile di dare in gestione la locazione della sua proprietà, passando dal periodo lungo all’ affitto anche di pochi giorni, generando guadagni esponenziali a “zero pensieri”! Come spiega Sanna “trattiamo il settore degli affitti brevi, in modo innovativo. L’ attività è iniziata a partire dalla nostra conoscenza, 2 anni fa, quando, durante la stagione invernale, ho soggiornato in una struttura sarda. Ho fatto due chiacchiere con il proprietario, Marco, appunto, e ci siamo trovati subito, capendo che insieme potevamo fare grandi cose. A cena, una sera della mia vacanza, abbiamo colloquiato di quanto il mio background di oltre 10 anni nel Digital Marketing e nelle ...