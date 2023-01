Il segreto della forza del Napoli Le rivelazioni del preparatore atletico | “Un coccodrillo non voleva perdere mai”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I segretipreparazione atletica del, dalle parole dell’exCorrado Saccone. Svelate le peculiarità dei giocatori azzurri, tra cui Cavani, descritto come un “. In un’intervista con RadioCentrale, l’exCorrado Saccone ha parlatopreparazionesquadra del, allenata da Luciano Spalletti. Saccone ha sottolineato la qualità dei giocatori azzurri, evidenziando che sono tutti di caratura internazionale e che possono giocare in qualsiasi squadra di Serie A. Ha anche aggiunto che Spalletti si basa sui dati che ha a disposizione per scegliere le rotazioni dei giocatori, e che la squadra è molto completa. La preparazione del ...