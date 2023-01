(Di venerdì 27 gennaio 2023) Coerentemente con i valori condivisi da tutta la comunità educante e in linea con la prospettiva pedagogica di educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, è stato celebrato oggi, in ogni classeprimaria e delle medie, il Giornoper commemorare le vittimeShoah. La ricorrenza, istituita dall’Onu e ancor prima da una legge del parlamento italiano, rappresenta nel calendario scolastico una data preziosa per coltivare la culturacome strumento per combattere l’indifferenza. Un percorso chiave di educazione alla cittadinanza che caratterizza fortemente il curricolo verticalescuola e che è stato affrontato in continuità tra i diversi ordini. Le classi ponte ...

(da una scritta ritrovata su muro di Auschwitz) L'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremo mai togliere ilmemoria. (Primo Levi) Coltivare la Memoria è ancora ...Come diceva Primo Levi unmemoria che non dovrà mai essere tolto ". Così il presidenteRegione Liguria Giovanni Toti nel giorno del ricordo delle vittime dell'Olocausto.

‘Il segnalibro della Memoria’ Logos News

Il “segnalibro della memoria”, al Veneziano-Novelli per non dimenticare l’olocausto filodirettomonreale.it

Giorno della Memoria, presidente Toti: “Insegniamo ai giovani a sceg... Regione Liguria

L'Olocausto: mai togliere il segnalibro della memoria! L'Aquila Blog

Segnalibro - Lezioni di Torah, nell'ora più buia Moked

"Tanto grande è il rischio di dimenticare, che occorrerebbe un anniversario di Auschwitz al giorno!” In merito alla giornata della Memoria interviene il dott. Carlo Iannace, senologo e già consigliere ...Il sindaco Bucci: “I giovani devono ricordare in modo che non si ripeta più ciò che è successo" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo ...