Il Sanremo ‘Made in Italy’ di Rosa Chemical | «Mentire è il vero tradimento»

Leggi su funweek

(Di venerdì 27 gennaio 2023) E adesso lasciateci fare / il sesso / l’amore / il sogno / la storia (Made in Italy). È questo, secondo, il passaggio chiave del brano con cui debutta al Festival di. Scritto con Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta,inè un pezzo di provocazione destinato a spettinare (e a far riflettere) il pubblico della kermesse sollevando il velo su certi tabù. Ce ne parla l’artista a ruota libera e in tutta sincerità in questa chiacchierata.al Festival dicon Made in Italy: che canzone è?L’idea del brano è di Bdope e risale a due anni fa, ma abbiamo voluto darle nuova vita solo ultimamente. Avevo mandato la mia candidatura per il Festival ...