Il rooming-in non sono mamme lasciate sole dopo il parto

(Di venerdì 27 gennaio 2023) "Ero stravolta, ho chiesto aiuto alle infermiere, chiedendo loro se potevano prenderlo almeno per un po’, mi è sempre stato risposto che non era possibile portarlo nella nursery". Queste le parole della mamma che nella notte...

La pratica del- in: perché è così incentivata nel post - parto 'Il- in , che ... Ben altra cosa è invece il co - sleeping… 'Esatto, e le due pratichedevono sovrapporsi o ...per questo ritengo utile lasciare la possibilità del 'in' se è un desiderio della neo mamma, se viene effettuato in condizioni di sicurezza e la mammaviene abbandonata a sé stessa. ...

Processo al rooming in Non buttiamolo via, ma applichiamolo meglio la Repubblica

Il rooming-in non è pericoloso e va difeso: il parere di neonatologi ... La Difesa del Popolo

L’inganno del “rooming-in” e tutte le cose che non ci hanno detto prima di partorire Linkiesta.it

Rooming in: come funziona e perché non è obbligatorio WIRED Italia

Neonato morto al Pertini rooming in, l'avvocato: “Madre non ha firmato” Tag24

Neonato morto all'ospedale Pertini di Roma, parla il legale della madre che ha spiegato cosa hanno intenzione di fare, anche dopo l'autopsia ...