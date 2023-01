Il pugno duro di Pecoraro da nuovo coordinatore contro l’antisemitismo | «Sciogliere i movimenti neofascisti»

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) «Vanno sciolte le associazioni o ima non solo. Vanno sciolte quelle realtà che non rispecchiano i valori di democrazia e rispetto reciproco». Giuseppe, a neanche 24 ore dalla nomina di Giorgia Meloni che lo ha scelto comenazionale per la lotta, spiega quali sono le priorità del suo ufficio. E lo fa nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio, la giornata istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto nell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. «Dobbiamo lavorare con e sui giovani», ha detto il prefetto, «ci sono segnali preoccupanti di ignoranza e poca conoscenza della storia: è assurdo che a 80 anni di distanza ancora si parli di negazionismo»., 72 anni, è ...