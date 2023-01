Il pugile ‘rimosso’ perché ebreo Leone Efrati in ‘La piuma del ghetto’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un campione ritrovato. Una vittima dell’Olocausto, inghiottita in un campo di concentramento, dispersa nella memoria. Un, un pesodi grande cuore, amato e seguito in Italia fino al varo delle leggi razziali, che viene cancellato e dimenticato fino ai primi anni del 2000. E’ la storia di, ilche nel 1938 sfiorò il titolo mondiale negli Stati Uniti, la cui storia venne rimossa dai giornali e dagli annuari per il solo fatto di essere. Storia che ora il giornalista e scrittore Antonello Capurso racconta nel libro ‘Ladel ghetto., dalla gloria al campo di sterminio’ pubblicato da Gallucci., dopo quell’incontro del 1938, poteva restare negli ...