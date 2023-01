(Di venerdì 27 gennaio 2023) Fino al giorno della sua scomparsa , laII è sempre stata nota per la sua meticolosità nel ripetere sempre le stesse abitudini , portate avanti in 70 anni di regno. A quanto pare, il ...

A quanto pare, il suo programma quotidiano, fin dalle prime ore del mattino, è sempre stato scandito dalla passione per la cioccolata , un vizio che condivideva con suo nipote, il. ...... da, usava anche per il suo Duchy Of Cornwall , l'azienda che raccoglie attività agricole, alimentari e persino immobiliari, ora passata al. Ovvero un'operazione commerciale ...

Il principe William e il vizio che condivideva con la Regina Elisabetta ilmessaggero.it

William e Harry: il rapporto difficile di due fratelli mai davvero uniti ilGiornale.it

La profezia di Lady Diana su William si sta avverando Lui non diventerà mai Re ilgazzettino.it

William e Kate, come è cambiata la popolarità dopo il libro di Harry Elle

Kate Middleton ricoverata d'urgenza in ospedale: come sta Liberoquotidiano.it

Fino al giorno della sua scomparsa, la Regina Elisabetta II è sempre stata nota per la sua meticolosità nel ripetere sempre le stesse abitudini, portate avanti in 70 anni di regno.Le tensioni tra il principe Harry e suo fratello William risalirebbero a quando i due erano ancora bambini. Lo rivela Paul Burrell, che è stato a lungo il maggiordomo della madre Diana.