Il pattinaggio italiano nella storia con le coppie Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Storica doppietta azzurra nelled'artistico deldi figura ai Campionati europei di Espoo in Finlandia. Sarae Niccolòsul ghiaccio della 'Espoo Metro Areena' hanno conquistato il titolonentale con 195,13 punti precedendo i connazionali Rebecca-Filippo(186,96). Bronzo al tandem tedesco composto da Annika Hocke-Robert Kunkel (184,26). Inserite dal 1930kermesse europea, l'Italia nelleaveva ottenuto una sola medaglia, il bronzo di Stefania Berton-Ondrej Hota'rek nel 2013 a Zagabria. Due bandiere italiane quasi appaiate e più in basso quella tedesca per un quadretto di famiglia molto appassionante accompagnato delle note dell'Inno di Mameli. L'Italia ha aperto ...