Il noto ristoratore Oscar Stanziani travolto e ucciso dal treno Era nato a Villa S Maria | il paese dei cuochi

(Di venerdì 27 gennaio 2023)Santa(Ch),deidove èanche San Francesco Caracciolo, patrono deiin Italia, piange la scomparsa del, 49 anni, originario die che da tempo viveva a Venezia, dove l’altra sera è morto. Camminava sulla massicciata accanto alla ferrovia. All’improvviso, erano circa le 23, l’arrivo del, da cui è stato. Secondo gli investigatori si è trattato di incidente, dovuto a imprudenza, e non di suicidio. La vittima era, con la moglie, in macchina, sul Ponte della Libertà nella città lagunare, in direzione Mestre. Ad un certo punto, mentre passeggiavano, lui ha ...

Sale sui binari del Ponte della Libertà: noto ristoratore travolto e ucciso dal treno ilgazzettino.it

Il noto ristoratore Oscar Stanziani travolto e ucciso dal treno. Era ... Il Denaro

Incidente ferroviario: muore travolto da un treno noto ristoratore veneziano VeneziaToday

Villa Santa Maria (Ch), paese dei cuochi dove è nato anche San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi in Italia, piange la scomparsa del noto ristoratore Oscar Stanziani, 49 anni, originario di ...