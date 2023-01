Il modello Milan si è arenato | Maldini difende il suo lavoro ma è il club che ha speso di più Corsport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilnon cresce più. Lo scrive Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport. Non può permettersi Zaniolo perché ha speo tanto per De Ketelaere. Zaniolo è un pallino dell’area tecnica da quando la Roma chiedeva 60 milioni. Ora le pretese giallorosse sono forzatamente calate a 30-35 ma ilha esaurito il budget di mercato a luglio (andando perfino un po’ oltre) puntando quasi tutto su De Ketelaere. Uno sforzo per l’esterno italiano inciderebbe allora sulla dotazione della prossima stagione, la cui dimensione dipenderà inevitabilmente dalla qualificazione in Champions. Undi crescita basato sulla collegialità che funzionava alla perfezione si è inceppato. Tanti i soldi spesi, ma pochi i risultati., dopo l’ultima sconfitta in campionato, ha parlato di unche sta nei ...

I movimenti per arrivare a Zaniolo segnalano la persistenza neldi dilemmi organizzativi poco funzionali a unche girava alla perfezione, prima dei travagli degli ultimi mesi. Quando Maldini parla di unche "sta nei parametri" allude a limiti ......Napoli nuovovincente della serie A Inevitabilmente per sanare questo sistema calcio in Italia bisogna evitare le spese pazze e fare investimenti oculati, come hanno fatto di recentee ...

Il modello Milan si è arenato, Maldini difende il suo lavoro ma è il ... IlNapolista

Bisogna mettere in fila tutte le risposte di Paolo Maldini per capire presente e futuro del Milan. Su un argomento condivido e sottoscrivo ... faremo ciò che ci consente il nostro modello di calcio ...