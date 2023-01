Il Lazio è la regione italiana con più alto tasso di crescita delle imprese | i dati

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma – Economia ina Roma e nelnonostante l’infne e il perdurare della guerra in Ucraina., quelli della Capitale, che aiutano ila essere la primaperdi(+1,55%) e seconda (dopo la Lombardia) per saldo attivo: +9.526 nel 2022 (34.480 le iscrizioni a fronte di 24.954 cessazioni). E’ quanto emerge dal report Movdiffuso oggi. “Pur in una situazione generale socio-politica che va sempre osservata con grande cautela e attenzione e in un quadro economico globale di forte imprevedibilità, idiffusi oggi dalla rilevazione di Unioncamere e Infocamere confermano una tenace dinamicità del ...

Parole della candidata Presidente allaper il Movimento 5 Stelle Donatella ...Morto Roberto Buonasorte La sua ultima apparizione in pubblico lo scorso 14 gennaio, ad un evento elettorale a sostegno di due candidati della Lega allaper Rocca presidente: 'Per me è ...

Istruzione: anche quest'anno dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei Regione Lazio

Perché quello in Lombardia e Lazio è molto più di un voto alle Regionali. Podcast Corriere della Sera

La tua Regione, le tue Idee – Movimento 5 Stelle Movimento 5 Stelle

Pillola anticoncezionale, il Lazio e le altre regioni in cui è gratuita WIRED Italia

Presentato a Cagliari il Rapporto Ecomafia 2022 di Legambiente, con un focus dedicato in particolare all'Isola: seconda regione in Italia (dopo il Lazio) per i reati commessi ai danni del patrimonio c ...Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 27 gennaio, 708 nuovi casi positivi, 53 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 2 morti, lo stesso numero rispetto a ieri. A Roma ...