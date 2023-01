Il lancio di razzi e missili tra Israele e la Striscia di Gaza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) È successo nella notte, dopo che giovedì a Jenin, in Cisgiordania, l'esercito israeliano aveva ucciso 10 palestinesi

Nella serata di giovedì l'esercito israeliano ha lanciato attacchi aerei sulla Striscia di Gaza in risposta al lancio di razzi dall'enclave palestinese.

Venerdì mattina miliziani di Gaza hanno lanciato razzi in risposta agli attacchi aerei di Tel Aviv che giovedì aveva portato a termine un raid a Jenin, presentato come un'operazione speciale ...Tornano a piovere bombe sulla striscia di Gaza, colpita dai jet israeliani in risposta al lancio di alcuni razzi verso il sud di Israele. A riaccendere le tensioni è stata l’uccisione ieri di 10 ...