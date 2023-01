Il Giorno della memoria e la lunga storia della disinformazione antisemita

Leggi su facta.news

(Di venerdì 27 gennaio 2023) di Anna Toniolo e Simone Fontana Il 27 gennaio ricorre il, un anniversario internazionale per commemorare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei e di coloro che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte per mano dei regimi nazista e fascista. In Italia questa commemorazione è stata istituita dal Parlamento nel 2000, mentre a livello internazionale si celebra a partire dal 2005 grazie a una risoluzione delle Nazioni unite. La data è stata scelta perché in queldel 1945 le truppe dell’Armata rossa, cioè le forze armate sovietiche, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, dove è stato calcolato che morirono più persone che in qualsiasi altro campo di prigionia nazista. Nonostante l’attenzione pubblica dedicata ...